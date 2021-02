Schone torna in Olanda: il centrocampista giocherà nel Heerenveen (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lasse Schone torna in Olanda: il centrocampista svincolatosi dal Genoa giocherà nel Heerenveen. I dettagli Lasse Schone torna in Olanda. Il centrocampista danese, dopo aver risolto il contratto che lo legava al Genoa, ha deciso di tornare in Olanda: giocherà con l’Heerenveen, dove aveva già militato tra il 2002 e il 2005 nelle giovanili e nel 2006 in prima squadra. Secondo quanto riporta il portale olandese Vi.nl, Schone ha rifiutato diverse offerte da Italia, Inghilterra e Medio Oriente, preferendo il ritorno in un campionato che conosce bene. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lassein: ilsvincolatosi dal Genoanel. I dettagli Lassein. Ildanese, dopo aver risolto il contratto che lo legava al Genoa, ha deciso dire incon l’, dove aveva già militato tra il 2002 e il 2005 nelle giovanili e nel 2006 in prima squadra. Secondo quanto riporta il portale olandese Vi.nl,ha rifiutato diverse offerte da Italia, Inghilterra e Medio Oriente, preferendo il ritorno in un campionato che conosce bene. Leggi su Calcionews24.com

