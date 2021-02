Sara Hafdaoui e Matteo insieme: ‘Ma la fine’, il video dopo La pupa e il secchione (Di giovedì 11 febbraio 2021) La scorsa puntata de La pupa e il secchione e viceversa, ha lasciato un po’ di dissapori e malcontento tra pubblico e concorrenti. Ad essere eliminati sono stati Sara Hafdaoui e Matteo Diamante mandati al Bagno di Cultura da Luca Marini. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, La pupa e il secchione su Italia 1: cambio di coppie e scompiglio tra i concorrenti Una coppia che piaceva e che continua a riscuotere successo. Su Instagram Sara ha pubblicato un video di un balletto con Matteo a dimostrazione che tra i due l’affiatamento continua nonostante la fine della loro avventura nel programma di Italia 1. D’altronde che ci fosse feeling lo aveva dimostrato anche il bellissimo post che Matteo aveva ... Leggi su funweek (Di giovedì 11 febbraio 2021) La scorsa puntata de Lae ile viceversa, ha lasciato un po’ di dissapori e malcontento tra pubblico e concorrenti. Ad essere eliminati sono statiDiamante mandati al Bagno di Cultura da Luca Marini. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Lae ilsu Italia 1: cambio di coppie e scompiglio tra i concorrenti Una coppia che piaceva e che continua a riscuotere successo. Su Instagramha pubblicato undi un balletto cona dimostrazione che tra i due l’affiatamento continua nonostante la fine della loro avventura nel programma di Italia 1. D’altronde che ci fosse feeling lo aveva dimostrato anche il bellissimo post cheaveva ...

sara__clifford : RT @Ri_Ghetto: Sto nero perché Matteo e Hafdaoui erano tra i miei preferiti. Nero. #lapupaeilsecchione - infoitcultura : SARA HAFDAOUI E MATTEO DIAMANTE ELIMINATI/ Battuti da Jessica e De Santis - JediRaul6 : Sara Hafdaoui - L'unica ragazza interessante de La Pupa e il Secchione 2021 - Se non fosse per il dramma, non guard… - like_ferrings : Sara Hafdaoui e Matteo Diamante vincitori morali di questa edizione, e non si discute #lapupaeilsecchione - jennybreakfree : RT @MetalPhoenix80: Ma come Matteo e Hafdaoui fuori... Ma siamo impazziti?!? ?? Senza @La_sara_haf non ha più senso seguire! #lapupaeilsec… -