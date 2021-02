Rousseau, Grillo pubblica meme su Draghi che aspetta esito voto (Di giovedì 11 febbraio 2021) "aspettando Rousseau". Con questa didascalia Grillo ironizza sulla presunta paura di Draghi dell'esito del voto della contestata piattaforma. voto Rousseau, Grillo posta fotomontaggio con Draghi sul cornicione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) "ndo". Con questa didascaliaironizza sulla presunta paura didell'deldella contestata piattaforma.posta fotomontaggio consul cornicione su Notizie.it.

vitocrimi : Il ministero per la #TransizioneEcologica entra nell'agenda di governo. Ringrazio @beppe_grillo per aver posto il t… - LegaSalvini : GRILLO GIUSTIFICA LO STOP AL VOTO SU ROUSSEAU: «ASPETTIAMO CHE DRAGHI PARLI PUBBLICAMENTE, GLI HO DETTO CHE LA LEGA… - DSantanche : I #5Stelle si arrampicano sugli specchi e pur di rimanere aggrappati alla poltrona nel quesito della piattaforma… - Presidenteluca : La serietà e la sicurezza della piattaforma #Rousseau sono degni di paesi come il Burkina Faso. I fessi continuano… - Pinodef : Ma prima #Grillo farà votare su #rousseau -