Roma, ladri di auto in azione: bloccato un 34enne ma è caccia al complice (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alle 22:30 di ieri, 10 febbraio, gli agenti del commissariato Clelio, Colombo e della sezione Volanti, sono intervenuti per la segnalazione di un furto all’interno di un’autovettura. Una volta sul posto, gli agenti hanno sorpreso le due persone già all’interno dell’auto, parcheggiata in via Lungotevere Testaccio. Una delle due però, appena ha notato i poliziotti si è dato immediatamente alla fuga. Leggi anche: Roma: 34enne prima ruba il telefono a un ragazzo, poi tenta di rapinare l’amico e ferisce un poliziotto L’altro, un cittadino egiziano di 31 anni, è stato bloccato e arrestato per tentato furto aggravato. Il 31enne che aveva anche precedenti di reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, nascosto nella tasca dei pantaloni, il quale era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alle 22:30 di ieri, 10 febbraio, gli agenti del commissariato Clelio, Colombo e della sezione Volanti, sono intervenuti per la segnaldi un furto all’interno di un’vettura. Una volta sul posto, gli agenti hanno sorpreso le due persone già all’interno dell’, parcheggiata in via Lungotevere Testaccio. Una delle due però, appena ha notato i poliziotti si è dato immediatamente alla fuga. Leggi anche:prima ruba il telefono a un ragazzo, poi tenta di rapinare l’amico e ferisce un poliziotto L’altro, un cittadino egiziano di 31 anni, è statoe arrestato per tentato furto aggravato. Il 31enne che aveva anche precedenti di reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, nascosto nella tasca dei pantaloni, il quale era ...

