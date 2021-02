Rivian Automotive | l’anti Tesla che vuole entrare in Borsa

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lasfidarenon soltanto sul mercato auto, ma anche su quello delle azioni. L’agenzia di stampa Bloomberg ha confermato che il costruttore americano, pronto a lanciare il primo pick up elettrico e modelli di SUV e furgoni, sta dialogando con alcune banche per preparare la quotazione alladi New York.

Sono allo studio anche altri siti al di fuori dell'Unione Europea, produttore di veicoli elettrici (in realtà i primi due modelli sono attesi a giugno e agosto) sostenuto da Amazon ...La compagnia ad oggi è ben supportata da importanti nomi come Amazon , Ford e Cox. La compagnia di Jeff Bezos è tra le più grandi sostenitrici di, tanto da aver ordinato una enorme ...Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, la Rivian Automotive starebbe preparando la quotazione delle proprie azioni in brosa entro il 2021 ...Rivian punta all'Europa. Il produttore di auto elettriche di lusso vuole aprire uno stabilimento nel vecchio continente, servirà come punto d'appoggio per ...