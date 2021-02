Riprese nell' Adige le ricerche del corpo di Peter Neumair

(Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Un barca a remi delpermanente dei vigili del fuoco di Bolzano sta perlustrando le acque del fiumetra Laimburg e Ora a sud di Bolzano al fine di ritrovare ildi Peter Neumair, l'uomo scomparso il 4 gennaio scorso dal capoluogo altoatesino assieme alla sua compagna Laura Perselli. Ildi quest'ultima era stato rivenuto sabato scorso sempree acque del maggior corso d'acqua dell'Altoma alcuni chilometri più a sud. Oggi sul territorio altoatesino splende il sole che potrebbe facilitare le operazioni di ricerca. In mattinata è programmata una riunione di coordinamento dei soccorritori unitamente alle forze dell'ordine per stabilire le operazioni future. Non è escluso che verrà nuovamente abbassato il livello delle acque del fiume ...

Carla Lombardi, inviata da Bolzano per Storie Italiane, ha spiegato: " Le ricerche sono, ci ... SUO CORPO'ADIGE? LE PAROLE DI CARLA PERSELLI E ancora: "Hanno lavorato incessantemente per ..."
AGI - Un barca a remi del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sta perlustrando le acque del fiume Adige tra Laimburg e Ora a sud di Bolzano al fine di ritrovare il corpo di Peter Neumair, ...