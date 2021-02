Non è vero che il governo tedesco ha falsificato dei dati per giustificare le misure di contenimento della pandemia (Di giovedì 11 febbraio 2021) La redazione di Facta ha ricevuto più volte tra il 9 e il 10 febbraio 2021, via social network e WhatsApp, la richiesta di verificare la notizia secondo cui il governo tedesco avrebbe imposto agli scienziati di falsificare o manipolare le previsioni sulla pandemia allo scopo di giustificare ulteriori misure repressive. La notizia è stata diffusa su Whatsapp e su Facebook (qui, ad esempio). Si legge: «GERMANIA: dati FALSATI PER giustificare LA REPRESSIONE. Scandalo in Germania: il Ministro degli interni Horst Seehofer è sotto accusa per aver incaricato scienziati e ricercatori di diversi istituti a creare un preciso modello di calcolo volto a “manipolare” la reale gravità dell’emergenza sanitaria, con il fine di giustificare le dure restrizioni e i ... Leggi su facta.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) La redazione di Facta ha ricevuto più volte tra il 9 e il 10 febbraio 2021, via social network e WhatsApp, la richiesta di verificare la notizia secondo cui ilavrebbe imposto agli scienziati di falsificare o manipolare le previsioni sullaallo scopo diulteriorirepressive. La notizia è stata diffusa su Whatsapp e su Facebook (qui, ad esempio). Si legge: «GERMANIA:FALSATI PERLA REPRESSIONE. Scandalo in Germania: il Ministro degli interni Horst Seehofer è sotto accusa per aver incaricato scienziati e ricercatori di diversi istituti a creare un preciso modello di calcolo volto a “manipolare” la reale gravità dell’emergenza sanitaria, con il fine dile dure restrizioni e i ...

