No alla pedonalizzazione delle vie dei Baretti, causerebbe folla e caos. Il Tar boccia l’ordinanza di de Magistris (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Tar della Campania ha sospeso l’ordinanza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris con la quale si istituisce un’area pedonale in via Bisignano e che prevede, dall’8 marzo, l’ampliamento della stessa area pedonale a tutta la zona dei cosiddetti “Baretti” di Chiaia. La settima sezione del Tar della Campania, presidente Michelangelo Maria Liguori, ha accolto il ricorso presentato dal Comitato “Chiaia viva e vivibile”, difeso dall’avvocato Luca Tozzi. Secondo il Tar il provvedimento in questione potrebbe causare il “verificarsi di pericolosi e non consentiti assembramenti nell’area interessata dall’ulteriore pedonalizzazione”. Il Tar ritiene “opportuno” sospendere l’efficacia dell’ordinanza fino al definitivo esame in camera di consiglio fissata per il 3 marzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Tar della Campania ha sospesodel sindaco di Napoli Luigi decon la quale si istituisce un’area pedonale in via Bisignano e che prevede, dall’8 marzo, l’ampliamento della stessa area pedonale a tutta la zona dei cosiddetti “” di Chiaia. La settima sezione del Tar della Campania, presidente Michelangelo Maria Liguori, ha accolto il ricorso presentato dal Comitato “Chiaia viva e vivibile”, difeso dall’avvocato Luca Tozzi. Secondo il Tar il provvedimento in questione potrebbe causare il “verificarsi di pericolosi e non consentiti assembramenti nell’area interessata dall’ulteriore”. Il Tar ritiene “opportuno” sospendere l’efficacia delfino al definitivo esame in camera di consiglio fissata per il 3 marzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Baretti di Chiaia la Confesercenti: Sì alla pedonalizzazione e alla chiusura anticipata. Un modello da estendere -… - SanremoNews : Ventimiglia: sì o no alla pedonalizzazione di via Aprosio e via Ruffini? Sismondini lancia il sondaggio “Non penso… -