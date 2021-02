Massimo Galli | “Non ritardate i richiami”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano lancia un appello al nascente governo Draghi: non ritardare i. Sembrerebbe infatti che Mario Draghi sarebbe intenzionato a seguire il modello vaccinnale inglese, con vaccinazioni a tappeto per ciò che concerne la prima dose, a costo di ritadare i. Masembra non essere d’accordo e spiega perché in una intervista ad Open: “Non posso che esprimermi in maniera non favorevole all’ipotesi di puntare principalmente sulla prima dose” sottolinea l’infettivologo. “Non ci sono studi che dimostrino cosa può succedere dopo una prima vaccinazione di massa“, spiega. “Quando e se gli inglesi ci manderanno dati sufficienti a dimostrare che esiste un numero importante di persone rimaste esenti dalla ...

, direttore del dipartimento di Malattie infettive al Sacco di Milano, ha spiegato che secondo lui si tratta di una prospettiva non auspicabile. ' Non posso che esprimermi in maniera ...annuncia di voler violare i protocolli sui vaccini ai medici. 'Inutile vaccinare chi ha avuto il Covid - 19'. Lo afferma, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano in un'intervista a QN.spiega di aver 'avuto diversi medici e infermieri vaccinati che hanno riferito effetti collaterali, una ..."Non posso che esprimermi in maniera non favorevole all'ipotesi di puntare principalmente sulla prima dose" ha detto l'esperto ...