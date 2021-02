Marco Giallini e Giorgio Panariello in diretta con noi dalle 15 | la ‘strana coppia’ di RaiTre si racconta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Una cena d’estate, qualcheInstagram, molti punti in comune legati anche a vicende dolorose della vita privata. Così è nata l’amicizia e la collaborazione professionale trache hanno deciso di monopolizzare la prima serata del giovedì di Rai Tre per un nuovo esperimento televisivo: il sit-show “Lui è peggio di me”, in onda per quattro puntate dall’11 febbraio.saranno ospiti nel talk “Programma” di Claudia Rossi e Andrea Conti in onda inFacebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine giovedì 11 febbraioore 15. Un ibrido tra sit-comedy e show televisivo di prima serata. Il titolo è un omaggio al film ...