Maltempo: allagamenti, paura e disagi in tutto il Sannio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono state una trentina nel corso della nottata appena trascorsa le chiamate ai Vigili del Fuoco per chiedere soccorso o segnalare pericoli di allagamento dovuti alle intensissime piogge delle ultime ore. I caschi rossi sono stati impegnati in più Comuni di tutta la provincia per far defluire l'acqua dai tombini o dagli avvallamenti stradali e per evitare ulteriori danni e disagi rispetto a quelli già registrati nel corso della giornata di ieri. Chiuse al traffico le strade provinciali tra Frasso telesino e Cautano e tra San Giovanni di Ceppaloni e Ceppaloni. Problemi molto serio anche su un'altra strada provinciale quella collegante tra Ponte a Casalduni. Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta in Valle Caudina: i maggiori danni si sono registrati soprattutto nei territori di Montesarchio e Airola.

