“Lolita Lobosco” una “Montalbana”? La risposta spassosa di Luisa Ranieri | «C’amma fa?»

Su "Tv Sorrisi e Canzoni" l'intervista a Luisa Ranieri, che dal prossimo 21 febbraio vestirà i panni della dottoressa Lolita Lobosco, affascinante vice questore del commissariato di polizia di Bari. Sarà lei la protagonista dei romanzi di Gabriella Genisi. «Di Lolita mi piace che è una donna mediterranea, single, a capo di una squadra di soli uomini. E che per essere autorevole e farsi rispettare non ha bisogno di mascherarsi, né di castigare la propria femminilità: in questo è un personaggio molto moderno», ha confidato la splendida attrice.

Dal 21 febbraio , per quattro prime serate, Raiuno ha un'inedita signora della domenica. Anzi, non chiamatela "signora" ma "dottoressa", con il titolo di studio. Perché a Lolita Lobosco , affascinante vice questore del commissariato di polizia di Bari, piacerebbe di più così. È lei, la protagonista dei romanzi di Gabriella Genisi, la nuova eroina interpretata da Luisa ...

... Made in Italy 2.3 17 gennaio " 14 febbraio 2021: Mina Settembre 2.4 25 gennaio " 1° marzo 2021: Il commissario Ricciardi 2.5 21 febbraio " 14 marzo 2021: Le indagini di Lolita Lobosco 2.6 10 - 24 ...

Una «single convinta» Lolita Lobosco: «Sì, la sua è una scelta consapevole, è felice di essere single. Mi fa tenerezza perché, dopo un periodo passato al Nord, torna “giù” a Bari e ...

Interpreterà su Raiuno una poliziotta molto affascinante. «Ama il cibo, è autoironica e tiene a bada una squadra di soli uomini: il vice questore Lobosco vi conquisterà» dice l’attrice ...

