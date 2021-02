Lo spostamento tra le Regioni sarà ancora vietato Dal 15 febbraio ipotesi slittamento al 5 marzo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lofra lerischia di slittare in primavera. La data del 15quasi sicuramente rinnovata. L’unica incertezza è su chi adotterà la decisione. Se il ministro Speranza, che domani pomeriggio formalmente dovrebbe esserein carica, o il nuovo governo, se dovesse giurare in tempi record. Di sicuro, lotra leè già di fatto bloccato sui siti di Trenitalia e Italo. Ci sonopressoché isolate, come la Puglia, dove le frecce non sono di fatto prenotabili. Ma anche la Campania, con il governatore De Luca, lancia l’allarme del pericolo di nuovi contagi e nuove varianti. Appunto, la proposta del Cts è quella di slittare ulteriormente i collegamenti interregionali. La data sul tavolo è il 5 ...