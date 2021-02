LIVE Sci alpino, Mondiali SuperG donne in DIRETTA: Lara Gut-Behrami al comando, quinta Brignone (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPER MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 11.03 Niente da fare, Federica Brignone è quinta a 1?09. 0.49 di ritardo al primo intermedio, 0.75 al secondo, 0.76 al terzo, 1?09 all’arrivo. Qualche inclinazione di troppo per la valdostana, che in alcuni punti ha sollevato troppa neve. 11.01 Alto il tempo di Mowinckel, sesta a 1?23. Marta Bassino è quinta a 1?19. Tocca a Federica Brignone. 10.59 Lara GUT-Behrami IN TESTA! 34 centesimi sulla connazionale Corinne Suter. Si profila una doppietta svizzera? Di sicuro sarà dura scalzarle dalle prime due piazza. Ora la norvegese Mowinckel, poi Federica ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPER MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 11.03 Niente da fare, Federicaa 1?09. 0.49 di ritardo al primo intermedio, 0.75 al secondo, 0.76 al terzo, 1?09 all’arrivo. Qualche inclinazione di troppo per la valdostana, che in alcuni punti ha sollevato troppa neve. 11.01 Alto il tempo di Mowinckel, sesta a 1?23. Marta Bassino èa 1?19. Tocca a Federica. 10.59GUT-IN TESTA! 34 centesimi sulla connazionale Corinne Suter. Si profila una doppietta svizzera? Di sicuro sarà dura scalzarle dalle prime due piazza. Ora la norvegese Mowinckel, poi Federica ...

infoitsport : Mondiali di sci a Cortina, il SuperG donne in diretta LIVE - infoitsport : LIVE Sci alpino, Mondiali SuperG donne in DIRETTA: Marta Bassino al via! - SkySport : Mondiali Cortina, inizia il SuperG femminile: segui qui il LIVE - Wally_84 : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, il SuperG donne in diretta LIVE - Direttaofficial : #SciAlpino?? Sarà la volta buona? Dopo i primi rinvii per i capricci del tempo scattano i Mondiali di sci alpino a… -