LIVE Perugia-Tours 2-6, Champions League volley in DIRETTA: Leon in difficoltà in avvio di match (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Muro di Udrys su Leon, chiama subito time-out Heynen. 2-5 Mani-out di Udrys, difficoltà di Leon a metterla giù. 2-4 Contrattacco vincente di Udrys, break per i francesi. 2-3 Parallela potente per Wounembaina. 2-2 Ventura Machado ricambia il favore. 1-2 Si ferma sul nastro il servizio dell’ucraino. 1-1 Grand diagonale da posto quattro per Plotnystski. 0-1 Si parte con un ace di Coric. 20:28 I francesi rispondono con: Nascimento, Ventura Bruckert, Udrys, Coric, Wounembaina e Perry. 20:25 Questi i sette scelti da Heynen: Travica, Ter Horst, Plotnytski, Leon, Ricci, Solè e Colaci. 20:22 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento. 20:19 Nel match d’andata Perugia ha passeggiato senza lasciare spazio ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6 Muro di Udrys su, chiama subito time-out Heynen. 2-5 Mani-out di Udrys,dia metterla giù. 2-4 Contrattacco vincente di Udrys, break per i francesi. 2-3 Parallela potente per Wounembaina. 2-2 Ventura Machado ricambia il favore. 1-2 Si ferma sul nastro il servizio dell’ucraino. 1-1 Grand diagonale da posto quattro per Plotnystski. 0-1 Si parte con un ace di Coric. 20:28 I francesi rispondono con: Nascimento, Ventura Bruckert, Udrys, Coric, Wounembaina e Perry. 20:25 Questi i sette scelti da Heynen: Travica, Ter Horst, Plotnytski,, Ricci, Solè e Colaci. 20:22 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento. 20:19 Neld’andataha passeggiato senza lasciare spazio ...

zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 2-0 Champions League volley in DIRETTA. Gli umbri si aggiudicano il secondo set (25-18) e a… - zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 1-0 Champions League volley in DIRETTA. L’accelerazione degli umbri nel finale del primo se… - infoitsport : LIVE Perugia-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: derby azzurro che profuma di finale - vixi__ : Amor Four live al Teatro Pavone (RIP) di Perugia rimane uno dei concerti più incredibili a cui io sia mai stato. - Ben_keno0 : RT @dianacalibana: @sammieajo @gianlucac1 Live cam di Perugia adesso :-( -