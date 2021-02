Liguria a rischio zona arancione, Toti: “Rt sopra 1, aspettiamo di capire” (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Liguria è a rischio zona arancione. A confermarlo è lo stesso governatore Giovanni Toti, che nel punto stampa odierno ha sottolineato come pur essendo moderato il rischio contagio nella regione, l’Rt ha raggiunto e superato quota 1 e per questo venerdì il Ministero della Salute potrebbe inserire in fascia arancione la regione: “La Liguria ha un Rt a cavallo dell’1, per l’esattezza tra l’1,01 e 1,02, cosa che tecnicamente potrebbe riportarci in zona arancione. Lo scenario è comunque di rischio moderato. L’Rt sopra l’1 anche se di un soffio è ovviamente legato anche alla situazione della provincia di Imperia, dove l’incidenza del virus è superiore al resto della regione. Se la ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Laè a. A confermarlo è lo stesso governatore Giovanni, che nel punto stampa odierno ha sottolineato come pur essendo moderato ilcontagio nella regione, l’Rt ha raggiunto e superato quota 1 e per questo venerdì il Ministero della Salute potrebbe inserire in fasciala regione: “Laha un Rt a cavallo dell’1, per l’esattezza tra l’1,01 e 1,02, cosa che tecnicamente potrebbe riportarci in. Lo scenario è comunque dimoderato. L’Rtl’1 anche se di un soffio è ovviamente legato anche alla situazione della provincia di Imperia, dove l’incidenza del virus è superiore al resto della regione. Se la ...

