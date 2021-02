Jeremy Chan a Masterchef: chi è lo “chef più bello del mondo” – FOTO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa sera a Masterchef sarà ospite Jeremy Chan. Classe 1987, figlio di padre cinese e madre canadese, affiancherà Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nel giudicare i concorrenti in gara. Si fa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa sera asarà ospite. Classe 1987, figlio di padre cinese e madre canadese, affiancherà Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nel giudicare i concorrenti in gara. Si fa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

ylenia490 : Stasera puntata di @MasterChef_it #MasterChefIt con Jeremy Chan, per gli amici 'che mango': previsti 12 milioni di… - Pandemonio___ : Oggi sveglia solo per poter vedere stasera Jeremy Chan a #MasterChefIt ?? - TheOutlander91 : RT @hodordue: prontissima per la prossima puntata con Jeremy Chan #MasterChef #MasterChefIt - TheOutlander91 : Torna Jeremy Chan e io super in love di nuovo ?? #MasterChefIt - gabrioska_ : Che bello domani c’è Jeremy Chan a Masterchef. Ho un motivo per arrivare alle 21:15 di domani. -