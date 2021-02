Italia’s Got Talent 2021 Lasera Heroes e la performance acrobatica tra i laser (video) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021 lasera Heroes portano un’esibizione acrobatica tra i laser in pieno stile Tron (video) A salire sul palco di Italia’s Got Talent questa volta sono due ragazzi francesci, in arte lasera Heroes. Calano i riflettori e con i giochi di luci, laser e acrobazie trasformano il palco in un campo di battaglia per una guerra “virtuale” avvincente. In pieno stile Tron, i ragazzi coinvolgono e stupiscono i giudici, i quali non possono che dargi i meritati quattro sì. Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got Talent 2021 Il regolamento Tornano ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 febbraio 2021)Gotportano un’esibizionetra iin pieno stile Tron () A salire sul palco diGotquesta volta sono due ragazzi francesci, in arte. Calano i riflettori e con i giochi di luci,e acrobazie trasformano il palco in un campo di battaglia per una guerra “virtuale” avvincente. In pieno stile Tron, i ragazzi coinvolgono e stupiscono i giudici, i quali non possono che dargi i meritati quattro sì. Clicca qui per guardare altridiGotIl regolamento Tornano ...

