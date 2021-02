Incendio devasta autobus delle Ferrovie della Calabria in servizio sulla tratta Palmi – Delianuova (Di giovedì 11 febbraio 2021) Attimi di terrore ma per fortuna nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze. Un Incendio si é sviluppato su un pullman delle Ferrovie della Calabria in servizio sulla tratta Palmi – Delianuova nella piana di Gioia Tauro. I rogo si è originato dal vano motore. Nonostante l’intervento dell’autista e dei pompieri il mezzo è andato completamente distrutto. L’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo Martino, ha disposto un’inchiesta amministrativa interna allo scopo di accertare le cause dell’accaduto. Per garantire la regolare programmazione delle corse nella zona del comprensorio di Gioia Tauro è stato disposto ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Attimi di terrore ma per fortuna nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze. Unsi é sviluppato su un pullmaninnella piana di Gioia Tauro. I rogo si è originato dal vano motore. Nonostante l’intervento dell’autista e dei pompieri il mezzo è andato completamente distrutto. L’amministratore unico di, Aristide Vercillo Martino, ha disposto un’inchiesta amministrativa interna allo scopo di accertare le cause dell’accaduto. Per garantire la regolare programmazionecorse nella zona del comprensorio di Gioia Tauro è stato disposto ...

