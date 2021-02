Il Napoli di Gattuso, in questo momento, non è una squadra (Di giovedì 11 febbraio 2021) I cambi di Gattuso, una fotografia del Napoli Per comprendere i problemi tattici e strutturali del Napoli, la fotografia perfetta si può scattare prima del secondo gol di Pessina, quello che ha fissato il risultato finale di Atalanta-Napoli sul 3-1. Dopo una ripresa iniziata in maniera discreta, e che ha portato al gol di Lozano, Gattuso sostituisce Bakayoko e Zielinski con Demme e Lobotka. Poi, un attimo prima della rete che chiude la gara, il bordocampista della Rai annuncia che Petagna sarebbe entrato di lì a poco al posto di Osimhen. Ovviamente il gol di Pessina non è stata una conseguenza diretta di queste scelte, ma un legame c’è. E riguarda il modo in cui è stata costruita la rosa del Napoli, non tanto quello che si è visto in campo ieri sera e nelle ultime partite. Sì, perché è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) I cambi di, una fotografia delPer comprendere i problemi tattici e strutturali del, la fotografia perfetta si può scattare prima del secondo gol di Pessina, quello che ha fissato il risultato finale di Atalanta-sul 3-1. Dopo una ripresa iniziata in maniera discreta, e che ha portato al gol di Lozano,sostituisce Bakayoko e Zielinski con Demme e Lobotka. Poi, un attimo prima della rete che chiude la gara, il bordocampista della Rai annuncia che Petagna sarebbe entrato di lì a poco al posto di Osimhen. Ovviamente il gol di Pessina non è stata una conseguenza diretta di queste scelte, ma un legame c’è. E riguarda il modo in cui è stata costruita la rosa del, non tanto quello che si è visto in campo ieri sera e nelle ultime partite. Sì, perché è ...

pisto_gol : Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità s… - Gazzetta_it : #NapoliAtalanta, #Gattuso: 'Un'altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol' - claudioruss : #Giuntoli alla RAI: “La società ed i calciatori sono con l’allenatore, siamo in lotta su tutte le competizioni. Poi… - antoniopironti : @Torrenapoli1 Madonna mi ha ricordato la frase che pronunció Donadoni alla fine della sua ultima partita da allenat… - Salvato95551627 : RT @marcoazzi66: Perché mettere alla gogna #Gattuso? È colpa sua? Si provveda. Ma subito, invece di lasciarlo dal 24 gennaio in balia delle… -