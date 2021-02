(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il fallo commesso da Suso su Jordi Alba al limite dell'area di rigore nel match train Copa del Rey ha generato molto polemiche nell'ambiente blaugrana. In modo particolare, è il giovanead aver rilasciato alcune interviste in cui si lamentava del mancato intervento del VAR che non ha sanzionato col rigore il fallo dell'ex Milan. Per il direttore di gara, infatti, l'intervento è avvenuto fuori dalla zona bollente per la quale si sarebbe potuto concedere il penalty.La vicenda ha avuto grande risalto suidove Suso ha voluto dire la sua in modo molto particolare...Suso e lo sfottò acaption id="attachment 1063801" align="alignnone" width="703" Suso (getty images)/captionDiversi giocatori blaugrana hanno infatti contestato la decisione dell'arbitro di non assegnare ...

ItaSportPress : Il Barcellona furioso col Var dopo sfida col Siviglia e Suso... prende in giro Pedri sui social -… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona furioso

ItaSportPress

(Spagna) - Leo Messi èper la violazione della sua privacy subita con la diffusione dei documenti del suo contratto faraonico con ilda 555.237.619 milioni di euro in ...Ilha annunciato che farà causa al quotidiano El Mundo per aver pubblicato le cifre (555 milioni di euro) del contratto di Lionel Messi in scadenza a giugno. Il titolo in prima pagina è ...Il Barcellona è atteso oggi dal Betis Siviglia per la sfida di campionato ma solo 4 giorni fa i blaugrana hanno disputato una sfiancante gara in Copa del Rey, e mercoledì sfideranno il Siviglia per le ...L'argentino del Barcellona, furioso per la violazione della privacy, avrebbe indicato una lista con le persone a conoscenza delle cifre del suo ingaggio ...