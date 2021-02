Governo, Salvini: "Se Draghi dice 'c'è bisogno di te', ci sono" (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sui ministri del Governo Draghi "io non so nulla, diamo fiducia a un progetto. I compagni di viaggio sono quelli che sono, patti chiari e amicizia lunga, non andrà avanti in eterno, le vie si separeranno". Matteo Salvini, leader della Lega, a Porta a Porta si esprime così sul nascente esecutivo. "Se Draghi dirà c'è 'bisogno di te per dare una mano', io ci sono. Se dirà c'è bisogno di Tizio e Caio della Lega va bene", aggiunge il leader della Lega. "Non mi alzo con la speranza di fare ministro, lo facevo e per lealtà verso gli italiani ho detto basta. Ho detto a Draghi, 'la fiducia è in lei, non avrà liste e richieste'. Ma come Lega se diamo la fiducia contiamo di partecipare alla rinascita del Paese", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sui ministri del"io non so nulla, diamo fiducia a un progetto. I compagni di viaggioquelli che, patti chiari e amicizia lunga, non andrà avanti in eterno, le vie si separeranno". Matteo, leader della Lega, a Porta a Porta si esprime così sul nascente esecutivo. "Sedirà c'è 'di te per dare una mano', io ci. Se dirà c'èdi Tizio e Caio della Lega va bene", aggiunge il leader della Lega. "Non mi alzo con la speranza di fare ministro, lo facevo e per lealtà verso gli italiani ho detto basta. Ho detto a, 'la fiducia è in lei, non avrà liste e richieste'. Ma come Lega se diamo la fiducia contiamo di partecipare alla rinascita del Paese", ...

