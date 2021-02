Governo, e ora tutti abbracciano Draghi. Grillo: «Mario? Si è adeguato a me». Salvini: «Vuole i cantieri chiesti da noi» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non sono io che voto Draghi, è lui che è come me. Ecco, i partiti hanno fatto partire il gioco dell'appropriazione indebita, della subalternità spacciata per... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non sono io che voto, è lui che è come me. Ecco, i partiti hanno fatto partire il gioco dell'appropriazione indebita, della subalternità spacciata per...

fattoquotidiano : Mes, ora Italia Viva cambia idea. Boschi: “Mai detto che era imprescindibile per il governo”. Ma Renzi disse: “Punt… - La7tv : #lariachetira @NFratoianni (Sinistra Italiana): 'Siamo ad ora in una condizione nella quale la scelta si determina… - FratellidItalia : Hanno gestito in modo pessimo la crisi, hanno sprecato risorse con provvedimenti superficiali e inutili come bonus… - MZampedroni : RT @AnnalisaChirico: “Non è il momento per conte interne. Ora si faccia il governo per sconfiggere la pandemia”, così il governatore @sbona… - frenkevita : #ULTIMORA Governo, il presidente della Camera Fico: 'Voto sì su Rousseau, impensabili urne ora' -