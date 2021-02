Giulio Tarro | «Finitela di seminare terrore» E parla di varianti Covid | vaccino e mascherine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) «Il problema è la non tenuta della sanità, risultato di anni di gestione disastrosa»., già primario emerito dell’Ospedale Cotugno e “figlio scientifico” del premio Nobel Albert B. Sabin, su Fb ha pubblicato l’intervista che ha rilasciato a Vivi consapevole 24. «La sensazione e in parte l’avevo predetto è che il virus diventerà stagionale». Sui numeri dei tamponi e sulla diffusione del virusha una sua idea ben precisa. «Sono numeri che non rappresentano la realtà. I casi sono molti di più, il virus circola tra la popolazione. E in molti casi il suo decorso non richiede il ricovero ospedaliero. In tanti sono asintomatici. Il tasso di letalità è molto più basso».: «Esistono decine didi questo virus» Secondo lei potremmo ...

