Giancarlo Magalli attacca Adriana Volpe: "Stefania Orlando non la sopportava, ecco perché ha problemi con le donne…" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giancarlo Magalli svela un aneddoto su Orlando e Volpe Senza ombra di dubbio, Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip che ormai sta giungendo a termine. La gieffina per molti anni è stato un volto della tv di Stato conducendo trasmissioni come: Mezzogiorno in Famiglia o Uno Mattina in Famiglia. La moglie di Simone Gianlorenzi è cresciuta nell'accademia del regista siciliano Michele Guardì ed ha sempre avuto un rapporto di stima e affetto con Giancarlo Magalli. E proprio quest'ultimo che, rilasciando una lunga intervista al magazine Nuovo Tv, ha reso noto un clamoroso retroscena su lei e Adriana Volpe. "Stefania non l'ha molto sopportata. Devono ...

