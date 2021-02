zazoomblog : Gestione separata: aliquote massimale e minimale. Circolare Inps - #Gestione #separata: #aliquote - orizzontescuola : Gestione separata: aliquote, massimale e minimale. Circolare Inps - bizcommunityit : Contributi 2021 Gestione Separata INPS #scadenzefiscali - tax_tweet : RT @FinanzaeFisco: - StudioRigola : Nuova aliquota per ISCRO nella Gestione Separata -

Ultime Notizie dalla rete : Gestione separata

L'acronimo Iscro sta ad indicare l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, indirizzata ai lavoratori iscritti alla: si tratta di un bonus destinato alle p. Iva , in possesso di determinati requisiti, versato direttamente dall'Inps attraverso il riconoscimento di una quota che - a seconda dei casi ...Invariato il costo contributivo per i soggetti iscritti allaINPS , di cui all'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. Poiché la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) è risultato dello " 0,3%, per il ...Ll'Inps ha inricato le aliquote contribuitive, i massimali e i minimali di reddito per il 2021 relativi alla Gestione separata.Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle aliquote contributive per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Il d ...