Fernando Alonso è stato investito in Svizzera mentre pedalava (Di giovedì 11 febbraio 2021) Agi - Il pilota spagnolo Fernando Alonso, 39 anni, due volte campione del mondo di Formula uno, è stato vittima di un incidente mentre pedalava in Svizzera. Lo ha annunciato la sua scuderia, Alpine F1 (ex Renault F1). "Fernando è cosciente e si sente bene: attende nuovi accertamenti venerdi' mattina", si legge nella nota diffusa in serata. L'incidente è avvenuto nel Canton Ticino, non lontano da Lugano: Alonso sarebbe stato investito da un'auto mentre era sulla sua bicicletta e potrebbe avere una o più fratture la cui gravità deve ancora essere precisata. Alonso, che ha vinto il campionato di Formula 1 con la Renault nel 2005 e 2006, dovrebbe rientrare quest'anno, con Alpine, dopo due anni sabbatici in seguito al periodo negativo con ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Agi - Il pilota spagnoloAlonso, 39 anni, due volte campione del mondo di Formula uno, èvittima di un incidentein. Lo ha annunciato la sua scuderia, Alpine F1 (ex Renault F1). "è cosciente e si sente bene: attende nuovi accertamenti venerdi' mattina", si legge nella nota diffusa in serata. L'incidente è avvenuto nel Canton Ticino, non lontano da Lugano: Alonso sarebbeda un'autoera sulla sua bicicletta e potrebbe avere una o più fratture la cui gravità deve ancora essere precisata. Alonso, che ha vinto il campionato di Formula 1 con la Renault nel 2005 e 2006, dovrebbe rientrare quest'anno, con Alpine, dopo due anni sabbatici in seguito al periodo negativo con ...

