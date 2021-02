Esalano gas in casa e vengono trasportati d’urgenza in ospedale | paura per il noto scrittore e la moglie

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) LoValerio Massimo Manfredi e laChristine Feddersen, traduttrice inglese, sono statiinoggi pomeriggio per aver esalato un gas, molto probabilmente monossido di carbonio, nel loro appartamento di via dei Vascellari, a Roma. A chiamare i soccorsi è stata la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con loro. I due sono stati trovati sul letto e soccorsi dal 118. Sono stati ricoverati al San Camillo e all’Umberto I. Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco che stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido. “Non volevo credere che fossero loro”, dice un barista. “Non può essere, faceva qui colazione ogni mattina”, continua a ripetere la proprietaria del caffè di fronte l’appartamento dello ...