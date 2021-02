Dispersi su un’isola deserta, riescono a sopravvivere 33 giorni mangiando topi e cocco (Di giovedì 11 febbraio 2021) Potrebbe essere la scena di un film, invece quello che è accaduto alle Bahamas è tutto. Due uomini e una donna sono riusciti a sopravvivere 33 giorni su un isoletta deserta mangiando topi, molluschi e noci di cocco. Una disavventura fortunatamente a lieto fine per il gruppo che sono stati individuati e salvati dalla Guardia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Potrebbe essere la scena di un film, invece quello che è accaduto alle Bahamas è tutto. Due uomini e una donna sono riusciti a33su un isoletta, molluschi e noci di. Una disavventura fortunatamente a lieto fine per il gruppo che sono stati individuati e salvati dalla Guardia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

