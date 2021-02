De Maggio: “Sbagliato mandare via Gattuso sia ora sia a fine stagione” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valter De Maggio interviene a Radio Gol, trasmissione in diretta su Kiss Kiss Napoli, ed affronta l’argomento Napoli, in particolare la questione Gattuso. Valter De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valter Deinterviene a Radio Gol, trasmissione in diretta su Kiss Kiss Napoli, ed affronta l’argomento Napoli, in particolare la questione. Valter De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

manilamatic : Sardoni: 'da banca d'italia per il quirinale bisogna girare a sinistra...' Sbagliato si gira a destra Mentana: 'sar… - VizTheWiz2 : per me è sbagliato che i prof. facciano 4 mesi di ferie compreso Natale Pasqua e 1 Maggio - lysztomania_ : -il mio picco l’ho raggiunto il 10 maggio 2019 quando sono arrivata 40 minuti in ritardo per il concerto di Marco m… - Fabius40884986 : @CampioneOmaggio @emme1963 Ci puo stare come ragionamento L ho sempre difeso mister fonseca Pero inizio a pensare… - diavolisempre : ci sono persone che considerano gattuso un allenatore di calcio e non è una barzelletta. maldini ha solo sbagliato… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio Sbagliato Peschereccio "Nuova Iside" affondato: arrestati armatore e ufficiali del "Vulcanello"

I nostri cari non terneranno più ma chi ha sbagliato è giusto che paghi". E' quanto affermano ...avrebbe provocato il naufragio dela Nuova Iside nelle acque di San Vito Lo Capo la notte del 12 maggio ...

Tre arresti per il naufragio della Nuova Iside: 'Petroliera non si fermò'

I nostri cari non terneranno piu' ma chi ha sbagliato e' giusto che paghi'. E' quanto affermano ...provocato il naufragio dela NUova Iside nelle acque di San Vito Lo Capo la notte del 12 maggio ...

Lettera aperta: 'Lei ha sbagliato, presidente Draghi' | ScuolaInforma Scuolainforma Coppa Italia, festa Atalanta: raggiunge la Juventus in finale

ROMA – Sarà Juventus-Atalanta al finale di Coppa Italia 2020/2021, le due compagini animeranno lo stadio Olimpico di Roma il prossimo 19 maggio. I bianconeri hanno fatto festa due giorni fa, ieri è st ...

Cronista picchiato a Corvetto, condannati a 40 giorni di reclusione gli agenti di polizia coinvolti

Genova – Sono stati condannati a 40 giorni di reclusione i quattro poliziotti del reparto mobile accusati del pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone, preso a manganellate durante gli ...

I nostri cari non terneranno più ma chi haè giusto che paghi". E' quanto affermano ...avrebbe provocato il naufragio dela Nuova Iside nelle acque di San Vito Lo Capo la notte del 12...I nostri cari non terneranno piu' ma chi hae' giusto che paghi'. E' quanto affermano ...provocato il naufragio dela NUova Iside nelle acque di San Vito Lo Capo la notte del 12...ROMA – Sarà Juventus-Atalanta al finale di Coppa Italia 2020/2021, le due compagini animeranno lo stadio Olimpico di Roma il prossimo 19 maggio. I bianconeri hanno fatto festa due giorni fa, ieri è st ...Genova – Sono stati condannati a 40 giorni di reclusione i quattro poliziotti del reparto mobile accusati del pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone, preso a manganellate durante gli ...