Cosmesi green | arriva la crema con il vuoto a rendere

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lapuò essere bio, vegana egrazie a packaging sempre più sostenibili e al. L’idea è di Ringana, azienda bio specializzata in beauty, integratori e altri prodotti per il benessere della persona, nata venticinque anni fa in Austria che ha introdotto ilper i flaconi di vetro che contengono creme, sieri e detergenti. Il 21% delle confezioni di vetro di Ringana viene proprio dal riutilizzo: più di una bottiglietta su cinque, un grande vantaggio in termini ambientali. Questa iniziativa ha infatti permesso di risparmiare nel 2020 26.606 kWh di energia elettrica, pari a 31 tonnellate di Co2 non immesse nell’ambiente, le stesse prodotte percorrendo 217mila km in automobile: oltre 5 volte il giro del mondo. Chi acquista i prodotti Ringana può ...

