Coronavirus: Gimbe, -64,2% nuovi casi in operatori sanitari, merito vaccino (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Se i nuovi casi nella popolazione generale sono stabili da 3 settimane, tra gli operatori sanitari si sono ridotti del 64,2%: dai 4.382 rilevati nella settimana 13-19 gennaio, quando è stata avviata la somministrazione delle seconde dosi, ai 1.570 della settimana 3-9 febbraio". Lo evidenzia la Fondazione Gimbe, nel monitoraggio settimanale indipendente sui numeri di Covid e le vaccinazioni in Italia. "Presupponendo che le modalità di screening periodico degli operatori sanitari non siano state modificate - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - questa netta riduzione è verosimilmente effetto della somministrazione di circa 1,9 milioni di dosi di vaccino in questa categoria di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Se inella popolazione generale sono stabili da 3 settimane, tra glisi sono ridotti del 64,2%: dai 4.382 rilevati nella settimana 13-19 gennaio, quando è stata avviata la somministrazione delle seconde dosi, ai 1.570 della settimana 3-9 febbraio". Lo evidenzia la Fondazione, nel monitoraggio settimanale indipendente sui numeri di Covid e le vaccinazioni in Italia. "Presupponendo che le modalità di screening periodico deglinon siano state modificate - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione- questa netta riduzione è verosimilmente effetto della somministrazione di circa 1,9 milioni di dosi diin questa categoria di ...

