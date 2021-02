Borse 11 febbraio, Piazza Affari in positivo. Spread intorno ai 90 punti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Borse 11 febbraio. Piazza Affari ritorna in positivo. Ancora in discesa lo Spread. MILANO – Borse 11 febbraio. Una penultima seduta settimana poco movimentata per i mercati del Vecchio Continente. Dopo tre giorni in discesa, Piazza Affari ha chiuso con un leggero rialzo. Andamento che potrebbe essere confermato anche nella giornata di venerdì 12, ma non si esclude una nuova accelerata in caso di giuramento del governo Draghi. L’ex presidente della Bce resta un fattore molto importanti per i mercati e un suo arrivo a Palazzo Chigi potrebbe portare i mercati in rialzo e lo Spread ancora più giù. A pesare in positivo sull’andamento odierno sono state sicuramente le stime dell’Unione ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021)11ritorna in. Ancora in discesa lo. MILANO –11. Una penultima seduta settimana poco movimentata per i mercati del Vecchio Continente. Dopo tre giorni in discesa,ha chiuso con un leggero rialzo. Andamento che potrebbe essere confermato anche nella giornata di venerdì 12, ma non si esclude una nuova accelerata in caso di giuramento del governo Draghi. L’ex presidente della Bce resta un fattore molto importanti per i mercati e un suo arrivo a Palazzo Chigi potrebbe portare i mercati in rialzo e loancora più giù. A pesare insull’andamento odierno sono state sicuramente le stime dell’Unione ...

