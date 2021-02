Blocco spostamenti fra Regioni anche dopo il 15 febbraio. La probabile proroga (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nonostante le Regioni in zona gialla abbiano avuto il via libera per la riapertura degli impianti da sci, lo spostamento fra diverse Regioni, comprese quelle gialle, sarà con tutta probabilità vietato anche dopo la scadenza del 15 febbraio, ovvero lunedì prossimo. Con la curva dei contagi che non si piega e le varianti ad aumentare rischi e timori, il liberi tutti sembra impossibile. Vedi qui gli indici Rt di tutte le Regioni Vedi qui le deroghe al divieto di spostamento fra Regioni L’unico vero dubbio è se a firmare il decreto legge di proroga sarà Giuseppe Conte, in carica per gli affari correnti, oppure Mario Draghi, in predicato di dar vita al proprio governo su mandato ddel presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Contatti informali tra ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nonostante lein zona gialla abbiano avuto il via libera per la riapertura degli impianti da sci, lo spostamento fra diverse, comprese quelle gialle, sarà con tutta probabilità vietatola scadenza del 15, ovvero lunedì prossimo. Con la curva dei contagi che non si piega e le varianti ad aumentare rischi e timori, il liberi tutti sembra impossibile. Vedi qui gli indici Rt di tutte leVedi qui le deroghe al divieto di spostamento fraL’unico vero dubbio è se a firmare il decreto legge disarà Giuseppe Conte, in carica per gli affari correnti, oppure Mario Draghi, in predicato di dar vita al proprio governo su mandato ddel presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Contatti informali tra ...

a42nno : RT @Corriere: Se i governatori saranno favorevoli, il Cdm potrebbe riunirsi già venerdì o sabato per rinnovare il blocco per una settimana.… - QuotidianPost : Covid, verso una possibile proroga del blocco agli spostamenti - Corriere : Se i governatori saranno favorevoli, il Cdm potrebbe riunirsi già venerdì o sabato per rinnovare il blocco per una… - zazoomblog : Spostamenti fra Regioni Sileri: «Blocco per altre due settimane ma nelle zone gialle riaprire cinema e ristoranti»… - pornorano : Spostamenti fra Regioni, Sileri: «Blocco per altre due settimane, ma nelle zone gialle riaprire cinema e ristoranti» -