Autista preso a calci e sputi per aver chiesto di mettere la museruola al cane a due passeggeri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un Autista di un bus delle linee urbane di Varese è stato aggredito, preso a calci, sputi e insulti. Aveva semplicemente chiesto a due persone che stavano per salire sul mezzo di far mettere al loro cane rottweiler la museruola. Lo esige il regolamento. Il conducente per tutta risposta è stato preso a schiaffi e sputi. Ennesimo episodio che funesta ormai da temnpo la vita di conducenti e controllori. Uno dei due soggetti ha poi per sfregio urinato sulla carrozzeria del bus, continuando con insulti e gestacci nei confronti dell’Autista. Un episodio – come leggiamo su Milano Today– che Autolinee Varesine, la società dei trasporti che gestisce il servizio locale, ha fortemente stigmatizzato. E’ ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Undi un bus delle linee urbane di Varese è stato aggredito,e insulti. Aveva semplicementea due persone che stavano per salire sul mezzo di faral lororottweiler la. Lo esige il regolamento. Il conducente per tutta risposta è statoa schiaffi e. Ennesimo episodio che funesta ormai da temnpo la vita di conducenti e controllori. Uno dei due soggetti ha poi per sfregio urinato sulla carrozzeria del bus, continuando con insulti e gestacci nei confronti dell’. Un episodio – come leggiamo su Milano Today– che Autolinee Varesine, la società dei trasporti che gestisce il servizio locale, ha fortemente stigmatizzato. E’ ...

