Atto di forza in 4K UHD, la recensione: il cult con Schwarzenegger come non l'avete mai visto (Di giovedì 11 febbraio 2021) La recensione di Atto di forza in 4K UHD: le bella edizione Eagle per la collana 4Kult offre un video che, seppur non esente da difetti, rappresenta un netto salto di qualità rispetto al passato. Soddisfacente l'audio, notevoli gli extra. E c'è anche una card da collezione. Lo scorso anno ha festeggiato i 30 anni di uscita nelle sale, e per questo ha beneficiato in giro per il mondo di edizioni speciali e dell'approdo nell'agognato mondo del 4K UHD. Adesso, come vedremo nella recensione di Atto di forza in 4K UHD, anche in Italia il cult di Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone ha potuto beneficiare dell'uscita nel miglior formato video possibile grazie a Eagle Pictures che l'ha inserito appunto nella collana 4Kult. Un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ladidiin 4K UHD: le bella edizione Eagle per la collana 4Kult offre un video che, seppur non esente da difetti, rappresenta un netto salto di qualità rispetto al passato. Soddisfacente l'audio, notevoli gli extra. E c'è anche una card da collezione. Lo scorso anno ha festeggiato i 30 anni di uscita nelle sale, e per questo ha beneficiato in giro per il mondo di edizioni speciali e dell'approdo nell'agognato mondo del 4K UHD. Adesso,vedremo nelladidiin 4K UHD, anche in Italia ildi Paul Verhoeven con Arnolde Sharon Stone ha potuto beneficiare dell'uscita nel miglior formato video possibile grazie a Eagle Pictures che l'ha inserito appunto nella collana 4Kult. Un ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Atto di forza in 4K UHD, la recensione: il cult con Schwarzenegger come non l'avete mai visto… - LaVitaFeliceEdi : Grande e dorato è l’odio, amici miei. Tutto quello che è grande e che è dorato viene dall’odio. Il tempo è odio.… - _Gi_Ci_ : @agoacciaio @LaSempreVerde @Janphranko @ROSSIPA42950428 Adesso il vero problema è che, malgrado il M5S non abbia i… - DarioCi8 : @MarcoPicardi @AnnaMariaDeFalc Atto di debolezza societaria Lasciare lo spogliatoio in mano ad un gruppetto di senz… - LongoOlgaMaria_ : @Agenzia_Ansa @ansa_tecnologia Dovessero sospendere me per sempre, Twitter non perderebbe solo il 10% in borsa, mor… -