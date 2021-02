Adelaide di Borgogna | opera rossiniana in onda su Rai 5

(Di giovedì 11 febbraio 2021)diè la prossimache sarà messa insu RAI 5. Si tratta della versione che fu messa in scena presso il Teatro Rossini di Pesaro. Trama Ci sarebbero tante parole da spendere perdi, a partire dalla trama incentrata su un fatto storico. Parliamo di un dramma per musica che ha arricchito l’elenco delle numerose opere di Rossini.resta vedova di Lotario ed è costretta a rifugiarsi nella fortezza di Canossa per evitare l’obbligo di Berengario a farla sposare con suo figlio Adalberto. Cast e personaggi La versione in questione fu quella che ha visto impegnata la regia di Pier’Alli e la direzione musicale di Dmitri Jurowski. A salire sul palco attori del calibro di Daniela Barcellona, Jessica Pratt e Nicola ...

Saranico_opera : RT @Rof_Pesaro: Domani 11 febbraio alle 10.00 su @raicinque verrà trasmessa Adelaide di Borgogna #ROF2011 Direzione #DmitriJurowski regia… - ADAMOLORENZETTI : RT @Rof_Pesaro: Domani 11 febbraio alle 10.00 su @raicinque verrà trasmessa Adelaide di Borgogna #ROF2011 Direzione #DmitriJurowski regia… - JaneTim8 : RT @apemusicale: #AdelaidediBorgogna dal @Rof_Pesaro con @Soprano_JPratt @barcellonadani e #PetiteMesseSolennelle da @VicenzaInLirica: #Ros… - apemusicale : #AdelaidediBorgogna dal @Rof_Pesaro con @Soprano_JPratt @barcellonadani e #PetiteMesseSolennelle da… - Soprano_JPratt : RT @Rof_Pesaro: Domani 11 febbraio alle 10.00 su @raicinque verrà trasmessa Adelaide di Borgogna #ROF2011 Direzione #DmitriJurowski regia… -

Ultime Notizie dalla rete : Adelaide Borgogna

L'ape musicale

La seguo da quando debuttò al Rossini Opera Festival nel 2011 in «Regina di» sorprendendo il pubblico con la sua ardita vocalità. La ho ascoltata ne «I Puritani» nella produzione di ...Accadde oggi. Il 16 Dicembre è il 350º giorno del calendario, quest'anno 351° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante Il 16 Dicembre si festeggia sant'di, regina consorte d'Italia per due volte, imperatrice consorte del Sacro Romano Impero. Mancano 15 giorni alla fine dell'anno. Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti ...La passione per l’opera, il teatro, la musica, il balletto erano (sono) di casa nel Polesine. Non solo nella città capoluogo, Rovigo, ma in tutto il […] ...