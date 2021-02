Virtus Verona, il capitano non si vuole fermare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Uno stop che non ci voleva, quello contro l’Arezzo, per la Virtus Verona. Sesto posto che ora è in bilico, mentre davanti sono ormai scappate. Un pareggio contro l’ultima in classifica che interrompe una striscia di 4 vittorie consecutive, ma con 6 risultati utili consecutivi, i rossoblu, non hanno ancora perso nel 2021. Un mercato senza sorprese Dopo una faraonica sessione estiva, il mercato di riparazione ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, con Verona che ha ceduto Zecchinato e Manconi, assicurandosi il solo Paloka dagli svincolati. Il ragazzo, 18enne, albanese, va a rafforzare la fascia mancina d’attacco, nella speranza che riesca a trovarsi subito con il mister. Cresciuto nell’Anconitana, è passato nel 2017 alle giovanili dell’Hellas Verona per poi fermarsi lo scorso anno e ricominciare dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Uno stop che non ci voleva, quello contro l’Arezzo, per la. Sesto posto che ora è in bilico, mentre davanti sono ormai scappate. Un pareggio contro l’ultima in classifica che interrompe una striscia di 4 vittorie consecutive, ma con 6 risultati utili consecutivi, i rossoblu, non hanno ancora perso nel 2021. Un mercato senza sorprese Dopo una faraonica sessione estiva, il mercato di riparazione ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, conche ha ceduto Zecchinato e Manconi, assicurandosi il solo Paloka dagli svincolati. Il ragazzo, 18enne, albanese, va a rafforzare la fascia mancina d’attacco, nella speranza che riesca a trovarsi subito con il mister. Cresciuto nell’Anconitana, è passato nel 2017 alle giovanili dell’Hellasper poi fermarsi lo scorso anno e ricominciare dalla ...

