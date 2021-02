Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)DEL 10 FEBBRAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA CASSIA VEIENTANA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DE CEVERI NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO PER SEGNALARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO. IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE E’ ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI ...