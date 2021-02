Usb: case popolari, domani e sabato assemblee quartieri (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “La Regione Lazio ha votato una sanatoria che esclude migliaia di nuclei familiari entrati successivamente al 23 maggio 2014. Per chi invece e’ entrato entro la data del 23 maggio 2014 e fa domanda di regolarizzazione l’Ater non si limita a chiedere le sanzioni per gli ultimi cinque anni, ma chiede anche le morosita’ antecedenti, pena la non regolarizzazione.” “A fronte di questo, il comune di Roma e’ completamente inerme: non assegna case popolari, non lavora le domande di sanatoria e continua a sanzionare gli occupanti nonostante la regolarizzazione sia in corso.” “Noi chiediamo: l’estensione della regolarizzazione almeno al 31/12/2020; la cancellazione delle morosita’ piu’ vecchie di cinque anni (calcolate in base ai redditi e non con i canoni sanzionatori); l’annullamento della sanzione amministrativa e degli atti gia’ avviati da Equitalia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “La Regione Lazio ha votato una sanatoria che esclude migliaia di nuclei familiari entrati successivamente al 23 maggio 2014. Per chi invece e’ entrato entro la data del 23 maggio 2014 e fa domanda di regolarizzazione l’Ater non si limita a chiedere le sanzioni per gli ultimi cinque anni, ma chiede anche le morosita’ antecedenti, pena la non regolarizzazione.” “A fronte di questo, il comune di Roma e’ completamente inerme: non assegna, non lavora le domande di sanatoria e continua a sanzionare gli occupanti nonostante la regolarizzazione sia in corso.” “Noi chiediamo: l’estensione della regolarizzazione almeno al 31/12/2020; la cancellazione delle morosita’ piu’ vecchie di cinque anni (calcolate in base ai redditi e non con i canoni sanzionatori); l’annullamento della sanzione amministrativa e degli atti gia’ avviati da Equitalia ...

