The Athletic celebra i vecchi Ibra e Ronaldo: “Sono squali affamati” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ibrahimovic compirà 40 anni quest’anno. Ronaldo ha festeggiato il suo 36esimo compleanno la scorsa settimana. E giocano con ragazzini che vanno in giro dicendo cose tipo “ha l’età di mio padre”, oppure “un giorno racconterò ai miei nipoti di aver giocato con lui”. Sono i Benjamin Button della Serie A, per stessa ammissione retorica di Ibra. E su di loro James Horncastle e Tom Worville hanno scritto un lungo pezzo su The Athletic. Per raccontare questo trend per cui il campionato italiano è letteralmente dominato da due vecchietti. Snocciolano cifre e statistiche, ovviamente, analisi delle giocate, dei movimenti. A dimostrare come tatticamente siano il centro gravitazionale di Milan e Juve, anche se negli anni hanno di molto modificato il loro gioco e raggio d’azione. “L’enfasi è sul ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021)himovic compirà 40 anni quest’anno.ha festeggiato il suo 36esimo compleanno la scorsa settimana. E giocano con ragazzini che vanno in giro dicendo cose tipo “ha l’età di mio padre”, oppure “un giorno racconterò ai miei nipoti di aver giocato con lui”.i Benjamin Button della Serie A, per stessa ammissione retorica di. E su di loro James Horncastle e Tom Worville hanno scritto un lungo pezzo su The. Per raccontare questo trend per cui il campionato italiano è letteralmente dominato da dueetti. Snocciolano cifre e statistiche, ovviamente, analisi delle giocate, dei movimenti. A dimostrare come tatticamente siano il centro gravitazionale di Milan e Juve, anche se negli anni hanno di molto modificato il loro gioco e raggio d’azione. “L’enfasi è sul ...

