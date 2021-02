(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Ho voluto prendermi del tempo per imparare auna persona”. Con queste paroleSpearsilsu Twitter dopo l’uscita del documentario “FramingSpears” prodotto da FX e Hulu. Sui social la cantante ha voluto ricordare, con una certa dose di incredulità, una propria esibizione sulle note della hit Toxic di tre anni fa. La pop star, oltre a manifestare la nostalgia per l’assenza forzata dai palchi, manda anche un messaggio che è certamente la conseguenza diretta del documentario trasmesso da FX. “Adoro godermi le piccole cose del quotidiano. Ricordate, non è importante quel che crediamo di sapere sull’esistenza degli altri. La nostra presunta conoscenza è niente se comparata a quello che una persona sta vivendo davvero”, cinguetta ...

Inter : ??? | INTERVISTA 'Sto imparando ancora cose nuove, ma stiamo lavorando tutti bene': riascoltiamo le parole di Ivan… - HuffPostItalia : 'Sto imparando a essere normale'. Britney rompe il silenzio. Ma un nuovo doc riapre la polemica - _CarlaQ_ : posto dalle ingerenze di chi non ce la fa a capire. In un anno sono peggiorate alcune modalità - che prima censurav… - AndreaVicere : @LuMo71 @FranceskoNew @Ciribini @stefaniaconti Bellissimo questo documento! Una miniera di informazioni. Sto impara… - ywngles : sto imparando filosofia e l'unica cosa che posso dire è che questi si facevano delle peggio droghe -

Ultime Notizie dalla rete : Sto imparando

Vanity Fair Italia

L'unico riferimento diretto a Jamie Spears , padre della più nota Britney, è arrivato da Sam Asghari, compagno della cantante. "È importante sapere che non nutro alcun rispetto per chiunque cerchi di ...E oraanchea suonare la chitarra mentre non so fare il dj. Quella è la specialità del babbo'. Il suo mondo è a monte della console per dare ai dj la musica giusta che riempie la pista ...Un documentario riaccende i riflettori sull'oscurità di Britney e sulla tutela forzata del padre Jamie. Ma le star americane e Chiara Ferragni sono ...Dopo l’orto della Casa Bianca e il movimento contro l’obesità infantile, la ex First Lady più amata ha annunciato sul suo profilo Twitter che sarà la protagonista di uno show di cucina dedicato ai più ...