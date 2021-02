Steve La Chance: perché ha rotto con Maria De Filippi | Che fine ha fatto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’insegnante di ballo Steve La Chance anni fa ha rotto con Maria De Filippi. Quali sono stati i reali motivi? Steve La Chance è un ballerino e coreografo statunitense. Inizia a studiare danza all’età di cinque anni, grazie a sua madre, Paula Morgan, che gli ha trasmesso la passione per tale disciplina. A tredici anni infatti, riesce ad entrare nell’importante scuola “American Ballet Theatre”. Pochi anni dopo inizia a lavorare con i coreografi principali nel mondo del ballo. Inizialmente collabora con Juliet Prowse, mentre in seguito con Bob Fosse, con il quale fece due tour. Il primo è “Dancing” e l’altro “All that Jazz – Lo spettacolo continua”. Negli anni ottanta partecipa a tre musical mentre nel 1985 fa il suo esordio nella televisione italiana con ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’insegnante di balloLaanni fa haconDe. Quali sono stati i reali motivi?Laè un ballerino e coreografo statunitense. Inizia a studiare danza all’età di cinque anni, grazie a sua madre, Paula Morgan, che gli ha trasmesso la passione per tale disciplina. A tredici anni infatti, riesce ad entrare nell’importante scuola “American Ballet Theatre”. Pochi anni dopo inizia a lavorare con i coreografi principali nel mondo del ballo. Inizialmente collabora con Juliet Prowse, mentre in seguito con Bob Fosse, con il quale fece due tour. Il primo è “Dancing” e l’altro “All that Jazz – Lo spettacolo continua”. Negli anni ottanta partecipa a tre musical mentre nel 1985 fa il suo esordio nella televisione italiana con ...

