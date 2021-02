Serie C 2020 2021 | goleada Padova | 6-0 al Carpi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) I venti punti di distanza in classifica che separanosi sono fatti sentire tutti, a tratti brutalmente. La squadra di Mandorlini domina e vince nel recupero della diciottesima giornata del girone B diC. Lo fa con un 6-0 che non lascia scampo a discussioni con le firme di Chiricò (16?), Hraiech (39?), Cissè (47?), Firenze (69?), Santini (rigore, 87?) e Della Latta (90?). Ilsale a quota 47 punti in classifica, raggiunge il Sudtirol in vetta e allunga sul +4 rispetto al Perugia terzo in classifica. Per ilc’è la terza sconfitta consecutiva, la squadra di Foschi resta a 27 punti in classifica, a -5 dal decimo posto. SportFace.