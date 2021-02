Scoperte due fabbriche del falso per San Valentino: scattano i sequestri (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a Melito due opifici abusivi utilizzati per la produzione di profumi di noti marchi nazionali e internazionali contraffatti. L’operazione è stata portata a termine dai ‘Baschi Verdi’ del Gruppo Pronto Impiego di Napoli che hanno individuato dei box auto allestiti come veri e propri ‘laboratori’ dove venivano prodotti profumi senza alcuna garanzia dal punto di vista sanitario. Sequestrati 3.100 flaconi di profumo ‘Dior’, ‘Armani‘, ‘Burberry‘, ‘Hugo Boss’, ‘Creed‘, privi dei requisiti minimi di sicurezza, e 115.000 etichette. I profumi erano confezionati così accuratamente da poter trarre in inganno anche i consumatori più attenti, con rilevanti rischi di allergie e di danni per la pelle, data la totale inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e la dubbia provenienza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a Melito due opifici abusivi utilizzati per la produzione di profumi di noti marchi nazionali e internazionali contraffatti. L’operazione è stata portata a termine dai ‘Baschi Verdi’ del Gruppo Pronto Impiego di Napoli che hanno individuato dei box auto allestiti come veri e propri ‘laboratori’ dove venivano prodotti profumi senza alcuna garanzia dal punto di vista sanitario. Sequestrati 3.100 flaconi di profumo ‘Dior’, ‘Armani‘, ‘Burberry‘, ‘Hugo Boss’, ‘Creed‘, privi dei requisiti minimi di sicurezza, e 115.000 etichette. I profumi erano confezionati così accuratamente da poter trarre in inganno anche i consumatori più attenti, con rilevanti rischi di allergie e di danni per la pelle, data la totale inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e la dubbia provenienza ...

