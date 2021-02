Roma, attimi di terrore per una 17enne: 47enne tenta di violentarla all’interno di un supermercato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ha pesantemente molestato una minorenne all’interno del minimarket di via Vigna Murata nel quale lavorava come commesso. E’ successo ieri, nel pomeriggio. Ma lei, una giovane di 17 anni, è riuscita a reagire a quelle terribili “avances” e a chiedere aiuto agli altri clienti, che hanno subito allertato i Carabinieri in servizio di vigilanza alla metro “Laurentina”, unitamente al personale dell’Esercito Italiano. E’ così che i militari della Stazione Roma Trullo hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 47 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata in danno di minore. Per il 47enne sono scattate le manette ed è in attesa di essere associato in carcere. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ha pesantemente molestato una minorennedel minimarket di via Vigna Murata nel quale lavorava come commesso. E’ successo ieri, nel pomeriggio. Ma lei, una giovane di 17 anni, è riuscita a reagire a quelle terribili “avances” e a chiedere aiuto agli altri clienti, che hanno subito allertato i Carabinieri in servizio di vigilanza alla metro “Laurentina”, unitamente al personale dell’Esercito Italiano. E’ così che i militari della StazioneTrullo hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 47 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata in danno di minore. Per ilsono scattate le manette ed è in attesa di essere associato in carcere. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, attimi di terrore per una 17enne: 47enne tenta di violentarla all’interno di un supermercato - tusciaweb : Armato tenta il suicidio, attimi di paura nel quartiere San Giovanni Roma - Tragedia sfiorata giovedì pomeriggio a… - TeleradioNews : Ultim’ora : incidente in via Roma . Danneggiate le auto - LuciaMosca1 : (Roma, attimi di paura a Cinecittà: gambizzato un uomo di 40 anni) Segui su: La Notizia - -