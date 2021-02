Quattro femminicidi in pochi giorni | il Codice Rosso funziona? “Chi denuncia non viene ascoltata”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si chiamano Sonia, Piera, Luljeta, Ilenia. Donne con storie diverse ma con lo stesso destino: la morte per mano di un uomo. Negli ultimi, a Palermo, Lecce, San Giuliano Milanese e Faenza, l’emergenza della violenza di genere è tornata a bussare alle porte dei media e non solo. Anche della politica, delle associazioni, dei L'articolo proda Inews.it.

E' stato un fine settimana di sangue quello appena trasorso con due femminicidi e la morte violenta di una donna a Faenza sulla quale non è stata ancora fatta chiarezza. Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Quattro donne aggredite e uccise in 7 giorni, 3 tra ieri ed oggi. E' davvero troppo, qualunque scelta e piano di ripresa per l'Italia dovrà contenere, da ora in poi, misure ... Un mese fa Piera Napoli aveva chiamato la polizia per chiedere aiuto. Questa la rivelazione fatta da una sua vicina ai giornalisti di La Repubblica: