Porti | Regione Lazio | 1 2 mln per investimenti e infrastrutture

Roma – La Regione Lazio, si legge in una nota, ha pubblicato il bando della misura 1.43 del Feamp che destina 1.251.626,53 euro per il miglioramento dei Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'aste e ripari di pesca. Il bando e' rivolto alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; alle imprese di servizi per il settore della pesca e acquacoltura; agli enti pubblici e alle autorita' portuali e sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei Porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti per le strutture destinate alla raccolta di scarti e rifiuti marini. "Investiamo piu' di un milione di euro per migliorare la qualita', il controllo e la ...

