PODCAST – Juventus 0 Inter 0 | altro pareggio | altra eliminazione

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilsu, semifinale di ritorno della Coppa Italiaamaro per l’che all’Allianz Stadium di Torino non riesce a scardinare la difesa dellae viene così eliminata dalla Coppa Italia. Partita caratterizzata dalla mancanza di cattiveria sotto porta e dalla lite (verbale) tra Conte e Agnelli a fine match. Ecco ildi-Nate su. LINK DIRETTO: https://linktr.ee/nate L'articolo proviene damagazine.

robdeangeliss : ?? Nuovo Podcast! 'Marilena Consorti M91QuiROMA post Juventus-Roma' su @Spreaker - sportface2016 : #JuventusRoma: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match #SerieA - sportface2016 : #JuventusRoma, autogol di #Ibanez: è 2-0 VIDEO - sportface2016 : #JuventusRoma, colpo da biliardo di #Ronaldo: sinistro all'angolino e 1-0 VIDEO - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Inclusione e lotta al razzismo, parte oggi il podcast della Juve -

Ultime Notizie dalla rete : PODCAST Juventus

La Gazzetta dello Sport

... Conte è stato lapidario, spiegando che dovrebbe essere 'laa spiegare quello che è ... A Calcio(@ReteThisWay) February 9, 2021...di Benitez e la svolta allegriana della Juve di Pirlo Eccoci al quarto appuntamento col... Che cosa accadrà dopo Atalanta e? Ovviamente dipenderà dai risultati, ma ci sono analisi sull'...Il 12 febbraio al via “Sulla razza”, il podcast della Juventus contro il razzismo: dodici gli episodi previsti in uscita con cadenza quindicinale “L’idea di produrre un podcast come ‘Sulla Razza’ nasc ...Ma avercela, quell’emozione La Roma che vince con teutonica regolarità con le piccole, non prevale mai sulle squadre più forti con altrettanta, scientifica certezza. Ma mai come in questo Juve-Roma, i ...