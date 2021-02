Philip Morris, arriva in Italia la nuova sigaretta elettronica 'Veev' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Oggi Philip Morris International (Pmi) ha presentato in Italia la sigaretta elettronica Veev, ultima novità del suo portafoglio di prodotti senza combustione. Con Veev, l'azienda conferma il proprio impegno per la costruzione di un futuro senza fumo, offrendo prodotti senza combustione tecnologicamente avanzati ai fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, con l'obiettivo di eliminare le sigarette. Perseguendo la visione di un futuro senza fumo, Pmi si è impegnata affinché almeno 40 milioni dei propri fumatori adulti passino ai prodotti senza combustione entro il 2025. Per questo, l'azienda ha investito negli ultimi 15 anni oltre 7 miliardi di dollari con un team di 400 esperti in ricerca e sviluppo, inclusi 300 scienziati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - OggiInternational (Pmi) ha presentato inla, ultima novità del suo portafoglio di prodotti senza combustione. Con, l'azienda conferma il proprio impegno per la costruzione di un futuro senza fumo, offrendo prodotti senza combustione tecnologicamente avanzati ai fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, con l'obiettivo di eliminare le sigarette. Perseguendo la visione di un futuro senza fumo, Pmi si è impegnata affinché almeno 40 milioni dei propri fumatori adulti passino ai prodotti senza combustione entro il 2025. Per questo, l'azienda ha investito negli ultimi 15 anni oltre 7 miliardi di dollari con un team di 400 esperti in ricerca e sviluppo, inclusi 300 scienziati, ...

PillaPaladini : RT @elleci42: @AngeloRosanio @PillaPaladini Che cosa dovremmo fare, stracciarci le vesti? La responsabilità è di chi ha votato in massa nel… - TV7Benevento : Philip Morris: arriva in Italia 'Veev', la nuova sigaretta elettronica (2)... - TV7Benevento : Philip Morris: arriva in Italia 'Veev', la nuova sigaretta elettronica... - gigicalesso : 'Movimento Philip Morris guidata da #UnaVitaInVacanza Dibba' è bellissimo. - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Veev, arriva in Italia la sigaretta elettronica di Philip Morris. Lancio pilota a Milano, Torino e Genova -